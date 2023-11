Meloni a Forum Turismo: manca manodopera per assistenzialismo Rdc

Milano, 25 nov. (askanews) – Nel settore del turismo “è necessario affrontare una mancanza cronica di manodopera meno qualificata e ogni riferimento alle politiche assistenzialistiche del passato è voluta, è la ragione per cui siamo voluti intervenire sul Reddito di cittadinanza, abolendolo per chi era in condizioni di lavorare”. Così la premier Giorgia Meloni intervenendo in collegamento al Forum internazionale del turismo in corso a Baveno, sul Lago Maggiore.

