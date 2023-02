Meloni a Kiev per incontrare Zelensky: l’indiscrezione di Reuters e il possibile itinerario del viaggio

Meloni a Kiev per incontrare Zelensky: l’indiscrezione di Reuters e il poss...

Meloni a Kiev per incontrare Zelensky: l’indiscrezione di Reuters e il poss...

Meloni a Kiev per incontrare Zelensky: l’indiscrezione di Reuters e il poss...

Il premier Giorgia Meloni è in partenza per Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo rivela Reuters.