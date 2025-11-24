Meloni a Luanda per il VII summit Ue-Unione africana

Luanda, 24 nov. (askanews) – A Luanda è arrivata ieri sera da Johannesburg la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accolta da un ministro del governo dell’Angola, dal governatore di Luanda, e dall’ambasciatore d’Italia in Angola Marco Ricci. La presidente del consiglio partecipa al VII Vertice dell’Unione europea-Unione africana. Oggi in programma il vertice dei leader europei convocato a margine del summit, mentre domani mattina, sempre a margine del vertice, dovrebbe tenersi una riunione in videoconferenza dei “volenterosi”.