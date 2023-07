Meloni a Palermo: polemiche inventate fanno bene solo alla mafia

Roma, 19 lug. (askanews) – “Noi siamo convinti che la battaglia contro la mafia si possa vincere. Lo Stato ha inferto in questi mesi

colpi importantissimi contro la criminalità organizzata e io sono stata colpita dal fatto che si mettesse in discussione anche questo. C’è un tema su cui non ci si dovrebbe dividere, su cui le istituzioni non dovrebbero dividersi, ci sono giorni in cui non si dovrebbero fare polemiche inventate che fanno bene solo a quelli che stiamo combattendo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando in prefettura a Palermo al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza.

“Quello che ho letto stamattina su alcuni quotidiani mi ha molto colpito, una polemica inventata sul fatto che io avrei scelto di non partecipare alla tradizionale fiaccolata per paura di contestazioni, per ragioni di ordine pubblico, che è una notizia inventata. Ma soprattutto: chi è che dovrebbe contestarmi esattamente? Perché la mafia mi può contestare, quello sì, non so se le persone che in buona fede combattono la mafia possano contestare un governo che come primo atto ha messo in sicurezza il carcere ostativo”, ha aggiunto poi la premier.

“Non mi pare che ci sia stata nessuna forma di allentamento, anzi, anzi, in tema di lotta alla criminalità organizzata – ha concluso, ribadendo – se qualcuno vuole venire a contestare sono i mafiosi, non ne dubito, ma io non sono mai scappata guardi, non sono mai scappata in tutta la mia vita”.