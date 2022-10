Meloni a Serracchiani: sembro una donna un passo dietro a uomini?

Roma, 25 ott. (askanews) – “Ho sentito dire che io vorrei le donne un passo dietro agli uomini. Mi guardi, onorevole Serracchiani, le sembra che io sia un passo dietro agli uomini? Non so da cosa abbia evinto questa lettura, ma le devo dire che non la condivido. Non so da cosa abbia evinto questa lettura, ma io stamattina ho parlato di lavoro, welfare, di una società che non costringa a scegliere tra lavoro e maternità”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la replica alla Camera.

“Certo ho parlato anche di natalità, ho parlato anche di famiglia. Sa perché? Perché io considero sì una sconfitta che una donna debba rinunciare a lavorare per avere un bambino, ma considero altrettanto una sconfitta che una donna debba rinunciare ad avere un bambino per lavorare”, ha aggiunto Meloni.

In questa occasione c’è stata una piccola contestazione da parte delle opposizioni, perché il regolamento prevede che gli oratori si rivolgano sempre alla presidenza e non gli uni verso gli altri.

Meloni si è rivolta direttamente alla capogruppo Pd Debora Serracchiani e lo stesso ha fatto poi con il deputato Aboubakar Soumahoro, al quale ha dato del tu: cosa di cui, dopo essere stata rimproverata per questo da alcuni deputati dell’opposizione, si è scusata.