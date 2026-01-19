Meloni a Seul, intesa con la Corea del Sud su IA, spazio e difesa

Seul, 19 gen. (askanews) – La presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni ha incontrato il presidente sudcoreano Lee Jae Myung alla Blue House della capitale coreana.

Italia e Corea del Sud hanno affermato la volontà di rafforzare il partenariato strategico su intelligenza artificiale, spazio e industria della difesa. Al termine del vertice bilaterale a Seul, il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha annunciato un ampliamento della cooperazione scientifica e tecnologica e un impegno congiunto per affrontare le sfide della sicurezza e della pace globale.

“La cooperazione nei settori scientifici, che determinano il futuro delle nostre nazioni, si amplierà ulteriormente. Attraverso il sostegno alla ricerca congiunta, sia di base sia applicata, continueremo a valorizzare ricercatori di talento ed estenderemo la cooperazione ai settori ad alta tecnologia, come l’intelligenza artificiale e l’aerospazio. Porteremo avanti una cooperazione complementare nell’industria della difesa, facendo leva sui punti di forza di entrambe le parti. Oltre a contribuire alla riduzione delle tensioni nella Penisola coreana, lavoreremo insieme per proteggere i valori della pace globale”.