Meloni a Varsavia con il primo ministro Morawiecki: "Polonia confine morale e materiale dell'occidente"

La premier Giorgia Meloni in visita a Varsavia prima di recarsi a Kiev da Zelensky: "Ci sono attualmente in Polonia 2.500 azienda italiane che in tutto impiegano circa 100 mila persone e questo fa sì che il nostro legame continui a crescere".