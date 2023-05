Meloni a von der Leyen in Emilia Romagna: troverai popolo coraggioso

Bologna, 25 mag. (askanews) – “La presenza della presidente von der Leyen è un segnale di disponibilità più che formale, è concreto”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ringraziato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in visita in Emilia Romagna, durante un punto stampa a Bologna.

“Troverai un popolo molto orgoglioso, che si è già rimboccato le maniche e sta già ricostruendo, non si è abbattuto, non si rassegna e questo mette tutti noi davanti alla responsabilità di fare del nostro meglio per essere alla loro altezza”, ha aggiunto.