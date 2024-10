Meloni a Zelensky: nostro sostegno militare fino a quando necessario

Milano, 11 ott. (askanews) – Sostegno militare fino a una pace giusta. Lo ha assicurato la premier Giorgia Meloni al presidente ucraino Volodomyr Zelensky durante l’incontro a Villa Doria Pamphilj a Roma durante l’incontro a Roma.

“L’Italia è al fianco dell’Ucraina dall’inizio, ha fatto tutto quel che poteva fare e continueremo a farlo finché sarà necessario”

“L’obiettivo del sostegno italiano “è mettere l’Ucraina nelle migliori condizioni possibili per costruire un tavolo di pace, una pace che non può significare una resa come in tanti troppi suggeriscono vigliaccamente”.

“Questo – ha aggiunto – presuppone ovviamente anche il sostegno militare, così come anche il sostegno al settore energetico che è una priorità fondamentale dell’azione italiana”. Meloni ha anche annunciato che la ‘Ukraine recovery conference’ si terrà a Roma il 10 e 11 luglio 2025.

“Stiamo presentando ai nostri amici più cari, ai leader d’Europa, i dettagli del nostro piano di vittoria che abbiamo preparato in Ucraina per rendere più vicina una giusta fine di questa guerra”, ha detto Zelensky, che in una sola giornata è passato da Londra a Parigi fino a Roma per presentare agli alleati il suo piano per la vittoria. E dopo la visita dal papa volerà in Germania per illustrare ai leader tedeschi il suo piano.