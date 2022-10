Meloni a Zelensky: "Sostegno a Ucraina, annessioni Russia senza valore"

(Adnkronos) – L'annessione delle regioni dell'Ucraina alla Russia non ha alcun valore. Così in una nota Fratelli d'Italia dopo il colloquio telefonico di oggi tra la leader di Fdi Giorgia Meloni e il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. La presidente di Fratelli d'Italia "ha ringraziato Zelensky per le congratulazioni, ha ricordato la vicinanza che Fratelli d'Italia e i Conservatori europei hanno dimostrato nei confronti di Kiev fin dal primo giorno della guerra – si legge nella nota – ha confermato il suo pieno sostegno alla causa della libertà del popolo ucraino".

Meloni ha inoltre ribadito "che la dichiarazione di annessione di quattro regioni ucraine da parte della Federazione Russa non ha alcun valore giuridico e politico e ha sottolineato il suo impegno per ogni sforzo diplomatico utile alla cessazione del conflitto", conclude la nota.

Nel corso della conversazione, si legge ancora nella nota, Zelensky "si è detto certo di poter contare su una proficua collaborazione con il prossimo Governo italiano". E ha ringraziato, inoltre, "per il sostegno dell'Italia anche in merito al nuovo decreto sull'invio delle armi appena esaminato dal Copasir e ha formulato l'auspicio che Meloni possa recarsi quanto prima a Kiev".

Zelensky

''Ho avuto un colloquio telefonico con la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Durante il colloquio, ci è stata sottolineata la volontà di continuare a sostenere l'Ucraina dopo la formazione del nuovo governo italiano'', scrive su Telegram iZelensky. ''Abbiamo parlato della necessità di introdurre ulteriori sanzioni contro la Russia, in particolare rafforzando l'ottavo pacchetto di sanzioni Ue ed evitando l'emissione di visti turistici ai cittadini russi da parte degli Stati della Ue'', ha aggiunto.

Zelensky ha quindi ''ringraziato per il sostegno incrollabile alla sovranità e all'integrità territoriale del nostro Stato''.