Meloni: accordo su top jobs in Ue non vuol dire maggioranza solida

Meloni: accordo su top jobs in Ue non vuol dire maggioranza solida

Roma, 26 giu. (askanews) - "Sulla maggioranza vedremo in corso di legislatura, non si materializza distribuendo incarichi o sommando debolezze, ma si materializza nel parlamento: mettersi d'accordo sui top jobs non vuol dire avere una maggioranza solida". Lo ha detto la presidente del Consiglio Gior...