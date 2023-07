Meloni ad Assolombarda: l'Italia è sempre la nave più bella del mondo

Roma, 3 lug. (askanews) – “Il vostro contributo, le vostre idee, le vostre proposte. Su questo e molto altro possiamo e dobbiamo lavorare insieme. Non sempre saremo d’accordo su tutto, ma io so che una cosa la vediamo allo stesso modo: questa nazione si può salvare, può ancora stupire e dimostrare al mondo quanto vale”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Milano per l’assemblea annuale di Assolombarda.

Rivolgendosi agli imprenditori, Meloni ha detto: “Siamo sempre l’Italia, siamo sempre la nave più bella del mondo, saremo sempre la nave più bella del mondo. Il nostro scafo può avere qualche danno però è uno scafo solido e sicuro, il nostro equipaggio non sempre ha avuto indicazioni chiare, ma è un equipaggio che ha cuore e cervello. E se noi riusciamo a dare indicazioni chiare e a remare tutti nella stessa direzione non dobbiamo temere nessun tipo di onda, indipendentemente da quanto alta possa essere”, ha concluso Meloni.