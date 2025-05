Meloni ad Avs: propaganda dire che garantiamo 40 mld a Trump

Roma, 7 mag. (askanews) – “Dire che avremmo deciso di garantire 40 mld al governo Usa è propaganda, è un calcolo totalmente inventato e fatico a ricostruire le voci”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel question time in Senato, rispondendo a Peppe De Cristofaro di Avs. – “Devo dedurre per esempio – ha aggiunto – che in questo bizzarro conto voi abbiate il raggiungimento del 2% del Pil in spese di difesa, solo che non è un impegno che ha preso questo governo, non è una promessa che ha fatto questo governo al netto del fatto che io sono convinta che garantire la sicurezza dell’Italia e dell’Europa non sia un favore che si fa agli americani ma semmai un favore che facciamo a noi stessi”.

“Riguardo i 10 miliardi di investimenti delle aziende italiane negli Stati Uniti previsti per i prossimi anni, non sono una mia promessa. Io – ha precisato – mi sono limitata prima di partire per gli Usa a fare una ricognizione degli investimenti che erano già programmati e ho utilizzato questo dato banalmente per ricordare quanto le nostre economie siano interconnesse esattamente per arrivare all’obiettivo del quale lei discuteva e cioè di trovare una soluzione ed evitare una guerra commerciale.

Quindi mi sono limitata a segnalare che c’è un lavoro che da sempre si fa di investimenti statunitensi in Italia e di investimenti italiani negli Stati Uniti e ci siamo entrambi impegnati a rafforzare quegli investimenti reciproci. Avrà letto anche che nella dichiarazione congiunta col presidente Trump si fa per esempio riferimento alla zona economica speciale e dovrebbe esserne soddisfatto per l’attenzione ad attrarre investimenti particolarmente nel Mezzogiorno d’Italia”.