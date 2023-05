Meloni ai commercialisti: "Scriviamo insieme nuovo patto fiscale"

Roma, 4 mag. (askanews) – “Il cammino per dare piena e concreta attuazione alla delega fiscale è solo all’inizio. C’è tanto lavoro da fare, ma sono certa che potremo contare sul vostro prezioso contributo. I professionisti hanno tutte le competenze necessarie per aiutare il decisore politico, affiancarlo nella definizione di norme spesso molto tecniche e nel processo di semplificazione della burocrazia, dove possibile, perché anche questo va fatto. Di questa capacità abbiamo bisogno per scrivere insieme un nuovo patto fiscale per l’Italia e inaugurare una nuova era nei rapporti tra fisco e contribuenti, e dunque tra Stato e cittadini, cioè ispirata alla reciproca fiducia e al riequilibrio dei rapporti”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato all’assemblea dei commercialisti.

“Sarà una sfida intensa – ha aggiunto – ma sarà anche una sfida entusiasmante. Un tassello fondamentale per ridare nuovo slancio alla nostra nazione. A me piace pensare che siamo stati alleati fin qui, perché molte sono le cose che insieme siamo riusciti a fare per il bene di questa nazione. E confido che saremo alleati anche in futuro”.