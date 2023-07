Meloni ai conservatori spagnoli di Vox: giunto il tempo dei patrioti

Valencia, 14 lug. (askanews) – Grande sopresa a Valencia, in Spagna, per l’intervento della premier Giorgia Meloni a un comizio del leader del partito di estrema destra spagnolo Vox, Santiago Abascal, candidato alle elezioni generali del 23 luglio 2023.

“È giunto il tempo dei patrioti – ha detto la Meloni – in Italia, Finlandia, Svezia, Polonia e in Repubblica Ceca, abbiamo dimostrato che noi patrioti possiamo governare e contribuire all’aumento della prosperità della gente”.

La presidente del Consiglio italiana, in perfetto spagnolo, ha sposato integralmente la causa di Vox, augurandosi che il partito di Abascal possa essere adeguatamente premiato dalle urne.

“Per tutti noi – ha precisato – è cruciale che il 23 luglio si stabilisca un’alternativa patriottica conservatrice e che Vox abbia un ruolo da protagonista nella formazione del nuovo governo nazionale”.

In realtà, secondo i sondaggi, è alquanto difficile che Vox possa aspirare al ruolo vaticinato da Giorgia Meloni. Secondo il Cis, infatti, il Psoe del premier uscente Pedro Sanchez otterrebbe il 31% delle preferenze contro il 30% dei rivali conservatori del Partido Popular di Alberto Nunez Feijòo.

Soprattutto, tra gli alleati, la coalizione di sinistra di Sumar raccoglierebbe il 16% dei consensi contro appena il 12% accreditato all’estrema destra di Vox, il che renderebbe quasi certa l’impossibilità, per il blocco conservatore, di superare la soglia dei 176 deputati necessari per avere la maggioranza assoluta.

E per questo Abascal punta il dito proprio contro il PP.

“Alberto Nunez Feijòo sembra un po’ disorientato – ha detto – pensa a sconfiggere Vox più di quanto non pensi a sconfiggere Pedro Sànchez. Dice di voler far cadere Sànchez, ma poi gli offre un accordo firmato per condividere il potere tra le due parti ancora una volta”.