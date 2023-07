Meloni ai militari italiani in Lettonia: si vis pace para bellum

Vilnius, 11 lug. (askanews) – Giorgia Meloni, prima di recarsi a Vilnius, in Lituania per il vertice della Nato ha fatto tappa a Riga, in Lettonia dove, dopo il premier Arturs Krisjanis Karins, accompagnata dal ministro della Difesa Guido Crosetto, ha incontrato le donne e gli uomini del Task Group Baltic, il contingente militare italiano impegnato nella base di Camp Adazi, nell’operazione di difesa “Baltic Guardian”, missione di Enhanced Forward Presence sul fianco est dei Paesi Nato.

La premier é stata accolta con gli onori militari e ha passato in rassegna le bandiere nazionali, dei Senior National Representatives e delle truppe italiane, lettoni e degli altri Paesi membri del battle group multinazionale poi, definendosi una “patriota”, ha rivolto ai soldati italiani parole d’apprezzamento e riconoscenza.

“Chi fa una certa propaganda anti militarista – ha detto – non capisce o fa finta di non capire, quello che fa finta di non capire chi vorrebbe che noi smobilitassimo, che non spendessimo, perchè la pace… Quello che questa gente fa finta di non capire è la più antica delle leggi: si vis pacem para bellum. La deterrenza è la più straordinaria forma di diplomazia, la capacità di difendersi è il più straordinario strumento per garantire la pace. Ed è quello che state facendo: state difendendo non solo i nostri alleati ma state difendendo la pace, la stabilità e il futuro del continente europeo”.

Dopo l’incontro con i militari italiani, Giorgia Meloni e Guido Crosetto hanno proseguito il viaggio per Vilnius per prendere parte ai due giorni di summit dell’Alleanza Atlantica.