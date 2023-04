Meloni: "Aiutiamo le imprese per creare ricchezza e lavoro"

Rho (Mi), 18 apr. (askanews) – Lo Stato deve sostenere le imprese affinché creino ricchezza da redistribuire e occupazione. E il governo intende farlo con “tasse giuste, giustizia efficiente, burocrazia al servizio dei cittadini”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando alla platea del Salone del Mobile di Milano.

Platea che vede appunto in sala “il mondo delle imprese, uniche vere creatrici insieme ai loro lavoratori, di ricchezza. E qualsiasi Stato che voglia redistribuire risorse deve favorire la creazione di quelle risorse. Stiamo cercando di farlo: tasse giuste, giustizia efficiente, burocrazia al servizio dei cittadini e che non pretenda che i cittadini siano al suo servizio”. In particolare “la delega per la riforma fiscale è già sul tavolo, ci poniamo l’obiettivo di abbassare la pressione fiscale con attenzione al mondo delle imprese e al mondo del lavoro, abbassando l’Ires a patto che quello che si risparmia venga investito in innovazione e in posti di lavoro”.

Il problema è che “in questi tempi non sempre all’aumento della produzione corrisponde aumento di occupazione. Ma qui abbiamo aziende che con la loro manifattura hanno un’alta incidenza di manodopera rispetto al fatturato: è quello che stiamo cercando di favorire, più dai lavoro meno tasse paghi è un modo per favorire il lavoro”. Che per Meloni “non è solo il fondamento della nostra Repubblica, ma quello che più di ogni altra cosa garantisce dignità ed è l’unico vero ammortizzatore sociale e per la crescita delle persone. Non mi rassegno a una società che ha come modello di riferimento il favorire il Reddito di cittadinanza, il modello di riferimento deve essere come si fa a garantire il lavoro. Su questo il governo continua a lavorare”.