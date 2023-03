Meloni al Colle con Mattarella: colloquio su Pnrr e appalti

Meloni al Colle con Mattarella. Il presidente del Consiglio ha incontrato oggi a pranzo il presidente della Repubblica per un lungo e cordiale colloquio sui temi di attualità: migranti e decreto bollette in cima alla lista.

I temi dell’incontro

Il protrarsi dell’incontro con il capo dello Stato ha portato la premier ad annullare la sua presenza al fianco di Salvini, Tajani e Fedriga in Friuli-Venezia Giulia per l’ultimo giorno di campagna elettorale (si voterà domenica e lunedì). Sulla tavola di Meloni e Mattarella, oltre a dell’indubbiamente buon cibo, i principali temi di attualità, in particolare il nuovo codice degli appalti e l’attuazione del Pnrr. Stando ad alcune indiscrezioni sull’incontro, il capo dello Stato e la premier hanno affrontato anche i dossier dell’emergenza migranti e il nuovo decreto bollette: «E’ stata una lunga conversazione, svoltasi in un clima di cordialità e collaborazione» affermano alcune fonti del Colle.

In videoconferenza con Udine

Giorgia Meloni sa fare tante cose, ma le manca ancora il dono dell’ubiquità. Per ora è costretta a fare i conti col tempo. Saltata, quindi, la trasferta a Udine per la ricandidatura del leghista Massimiliano Fedriga, la premier si collegherà tuttavia tra poco da remoto con la manifestazione in programma a partire dalle 17:30. Questo perché l’incontro con il presidente Mattarella si è protratto più dei tempi previsti.