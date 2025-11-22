Meloni al G20: "Ridurre il debito africano è una scelta di giustizia"

Johannesburg, 22 nov. (askanews) – Al G20 di Johannesburg, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dedica il suo intervento al tema del debito dei Paesi africani e alla necessità di costruire rapporti realmente paritari con il continente. La premier rivendica l’impegno dell’Italia su riduzione e conversione del debito come leva per lo sviluppo, invitando gli altri leader a seguire la stessa strada.

Ecco un passaggio dell’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al G20:

“Per costruire un’Africa che sia veramente in grado di competere su un piano di parità, ovviamente non possiamo ignorare il peso del debito che grava su molte delle nazioni di questi continenti. Perciò – ha detto Meloni – l’Italia ha anche deciso di ridurre il debito dei paesi a basso e medio reddito del 50% nell’arco dei prossimi 10 anni e soprattutto di convertire l’intero debito dei paesi meno sviluppati in piani di investimento per quei paesi. Questa è una scelta che considero una scelta di giustizia e responsabilità, che speriamo altri seguiranno. Crediamo che questo sia il percorso giusto da intraprendere per costruire lo sviluppo e possiamo farlo insieme con umiltà e, soprattutto, con rispetto per gli altri. Vi ringrazio”.