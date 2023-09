Meloni al Salone nautico: grazie a un settore che ci rende orgogliosi

Genova, 22 set. (askanews) – “Il settore nautico ha dato lavoro a oltre 200mila lavoratori con una attenzione alla tradizione e a una nostra eccellenza e produce per sette miliardi di euro e un pezzo di quelle risorse che lo Stato può spendere, perciò è il governo che viene qui a dire grazie a un settore che ci rende orgogliosi”.

Così Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, al Salone nautico di Genova sottolineando di essere la prima premier che partecipa in modo ufficiale all’evento dopo 37 anni.

“Sono venuta anche perché questo governo ha voluto concentrare le sue scelte strategiche sul mare – ha detto -: l’Italia è una piattaforma in mezzo al Mediterraneo e noi troppo spesso ci siamo comportati come se questo mare non lo avessimo, e non è solo un tema di posizionamento geografico, si vede il ruolo che cerchiamo di recuperare come protagonismo nel Mediterrano, ma è soprattuto economia, il mare è una infrastruttura strategica”.