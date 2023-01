Home > Askanews > Meloni: Algeria partner strategico e affidabile per l'Italia Meloni: Algeria partner strategico e affidabile per l'Italia

Roma, 23 gen. (askanews) – “Grazie al presidente, al primo ministro e all’interno governo per questa accoglienza straordinaria, non a caso la prima missione bilaterale nel Nord Africa che il nuovo governo ha inteso fare, a dimostrazione di quanto l’Algeria sia per l’Italia un partner affidabile e di assoluto rilievo strategico”: lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa ad Algeri insieme al presidente della Repubblica Abdelmadjid Tebboune.

