Meloni alla conferenza stampa di fine anno: "La situazione Covid è sotto controllo"

Alla tradizionale conferenza stampa di fine anno alla Camera dei Deputati, la presidente Giorgia Meloni ha toccato diversi punti, rispondendo alle domande dei giornalisti. La premier ha voluto tranquillizzare riguardo alla situazione Covid, dopo i nuovi focolai in Cina, ha toccato diversi argomenti come quello della manovra finanziaria, della riforma della giustizia e della guerra in Ucraina. Meloni ha poi concluso la conferenza stampa affermando: "Vorrei lasciare il Paese orgoglioso e ottimista".