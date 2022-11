Meloni: alla fine del 2023 Rdc abolito per chi può lavorare

Roma, 22 nov. (askanews) – “Il reddito di cittadinanza alla fine del ’23 per chi può lavorare è abolito, nel 2023 abbiamo scelto di immaginare un periodo transitorio ma abbiamo ristretto i paletti stabilendo il banale principio che alla prima offerta di lavoro che rifiuti ti decade il reddito di cittadinanza, in terzo luogo stabiliamo che se lo prendi devi stare sul territorio italiano, altrimenti c’è qualcosa che non funziona”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando all’assemblea di Confartigianato, a Roma.