Meloni all'Ance: vogliamo costruire un fisco alleato di chi fa impresa

Roma, 21 giu. (askanews) – “Questo governo si fida di chi fa impresa e di chi vuole lavorare ed è impegnato, fin dal primo giorno, per mettere chi vuole lavorare nelle condizioni di farlo sempre meglio”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video messaggio inviato all’Assemblea dell’Ance a Roma. “Avere un codice degli appalti basato sulla fiducia tra lo Stato le imprese vuol dire garantire alle aziende tempi e costi certi e la possibilità di pianificare e programmare il lavoro”, ha aggiunto la premier.

“Poi è chiaro che se questa fiducia viene tradita la risposta dello Stato deve essere dura, perché i primi danneggiati da pratiche scorrette sono proprio quelle aziende che hanno rispettato le regole e i cittadini che si trovano con opere e servizi scadenti”, ha aggiunto Meloni sottolineando che “non si può partire da un principio di colpevolezza verso tutti, come è stato per troppe volte in cui grava sulle spalle delle imprese e delle persone per bene l’onere di dimostrare di essere tali”.

“Il governo sta portando avanti e sta attuando una serie di riforme importanti, a partire dalla delega fiscale, con la quale vogliamo costruire un fisco alleato di chi fa impresa e produce ricchezza non un fisco nemico, quasi vessatore” ha concluso.