Meloni all'inaugurazione del Salone Mobile: non potevo mancare

Rho, 18 apr. (askanews) – “Non potevo mancare, sono stata qua a tante edizioni e non potevo mancare alla mia prima edizione da presidente del Consiglio”. Così la premier Giorgia Meloni, arrivata alla Fiera di Rho per l’inaugurazione della 61esima edizione del Salone del Mobile. “Questa non solo è chiaramente una vetrina straordinaria dell’eccellenza italiana di fronte al mondo – ha detto – è una fiera che racchiude secondo me molte delle questioni strategiche sulle quali l’attuale governo lavora, che è ovviamente la difesa del sistema imprenditoriale italiano, che è la difesa del marchio che noi abbiamo messo al centro delle nostre principali direttive strategiche e che è anche la presenza di tante aziende che contano su elevati tassi di manifattura. Non sempre all’aumento della produzione corrisponde anche l’aumento dell’occupazione. Noi dobbiamo incentivare l’aumento dell’occupazione in rapporto al fatturato”.

