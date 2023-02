Meloni: anarchici minacciano Stato ma in Italia si parla d'altro

Berlino, 3 feb. (askanews) – “Noi abbiamo in questo momento in Italia un problema che mi pare molti stanno sottovalutando, abbiamo il problema che lo Stato italiano è oggetto di attacchi dagli anarchici con l’obiettivo di rimuovere il carcere duro, obiettivo al quale punta anche la mafia. Le minacce e gli attacchi stanno aumentando e mi pare che complessivamente in Italia il dibattito sia su un altro livello, credo che di fronte a una minaccia che non sappiamo dove può portarvi dovremmo ragionare a livello più alto”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro con il Cancelliere tedesco, Olaf Scholz.

La premier ha evitato di rispondere a una domanda diretta sulle parole del sottosegretario Delmastro e sull’opportunità che lui resti al governo, spiegando che “non interessa i giornalisti tedeschi” e che sul punto replicherà “domani mattina”.