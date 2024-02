Meloni: apprezzamento Ue per summit Italia-Africa, strategia cambiata

Bruxelles, 1 feb. (askanews) – “A margine del Consiglio europeo si è parlato parecchio del vertice Italia-Africa, è stata una cosa che ha interessato moltissimo, è stato considerato da tutti una bella pagina di politica estera italiana ed europea”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti al termine del Consiglio europeo straordinario.

“Tutti – ha aggiunto – comprendono che l’Italia, in questo attivismo, è l’interfaccia dell’Europa, tutti capiscono il ruolo strategico che oggi gioca l’Africa e ci ringraziano per questo lavoro che porteremo anche al G7 e che si riflette su quello che approviamo oggi: gli 8 miliardi destinati alla dimensione esterna servono ad affrontare il tema delle migrazioni su un piano securitario ma anche su un piano di sviluppo” per “offrire alternative e il diritto a non dover migrare. C’è una strategia europea che nell’ultimo anno è fortemente cambiata grazie a un impulso italiano che tutti riconoscono. Sono contenta che si sia riusciti a convincere di una posizione italiana che era pragmatica”.