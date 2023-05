Meloni: Austria fondamentale per strategia, Italia hub energetico

Roma, 2 mag. (askanews) – Un altro “importante tassello” della cooperazione tra Italia e Austria “riguarda il tema dell’energia. L’Europa affronta una situazione energetica complessa, l’Italia ha fatto un grande lavoro per affrancarsi dalla dipendenza dalla Russia ma dobbiamo guardare avanti. Il governo lavora per trasformare l’Italia in un hub energetico per l’approvvigionamento europeo e l’Austria è in questa strategia fondamentale per la sua posizione geostrategica ed è un altro elemento su cui siamo pronti a lavorare insieme”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando a Palazzo Chigi al termine dell’incontro bilaterale con il cancelliere federale austriaco Karl Nehammer.

Questo, ha aggiunto, “peraltro coinvolge i Paesi africani e può creare un circolo virtuoso anche nell’affrontare il tema dei flussi migratori”.