Meloni: bene che la sfida demografica sia tra priorità dell'Ungheria

Roma, 24 giu. (askanews) – “Apprezzo le priorità indicate dalla presidenza ungherese, a partire dalla sfida demografica, una delle pre-condizioni che servono ad avere un’Europa forte, che torni protagonista nel mondo, la denatalità colpisce tutta l’Europa, se non affrontiamo la sfida e non invertiamo la tendenza, i sistemi di welfare diventeranno insostenibili, sono contenta che la presidenza ungherse abbia posto questo come priorità”.

Così la presidente del Consiglio Giorgio Meloni nella conferenza stampa dopo il colloquio di quasi un’ora e mezza con il primo ministro ungherese Viktor Orban; l’Ungheria assumerà dal primo luglio la presidenza di turno della Ue.

“Abbiamo fatto il punto sulle eccellenti relazioni tra i nostri paesi, abbiamo rafforzato le relazioni economiche negli ultimi mesi, le aziende italiane guardano sempre di più all’Ungheria per le esportazioni” ha aggiunto Meloni.