Meloni: candidata alle Europee? Ancora non ho deciso, magari ispiro altri

Roma, 4 gen. (askanews) – Si candiderà alle europee Giorgia Meloni, ed entrerebbe in una eventuale maggioranza Ursula? Alla domanda del giornalista di askanews Alberto Ferrarese, la presidente del Consiglio nella conferenza (rinviata per motivi di salute) di fine anno risponde:

“È una decisione che non ho ancora preso. Quando ho avuto l’occasione di misurarmi con il consenso dei cittadino l’ho fatto e non mi convince la tesi che sarebbe una presa in giro dei cittadini, i cittadini lo sanno. Penso anche che una mia candidatura potrebbe portare altri leader a fare la stessa scelta e quindi diventare un test democratico interessante” ha detto Meloni, lanciando in sostanza un confronto con la possibile candidatura di Elly Schlein e non solo.

La premier però ha aggiunto “se non ho deciso è perché devo capire se una mia eventuale candidatura alle europee toglierebbe tempo al mio lavoro di presidente del Consiglio”.

“Per quello che riguarda la maggioranza Ursula lei sa che sto lavorando per una maggioranza alternativa, che negli ultimi mesi ha dimostrato di poter esistere penso in particolare ad alcuni dossier come la transizione verde e l’immigrazione” ha aggiunto Meloni. “Se questo non fosse possibile, io non sono mai stata disponibile a fare governi con la sinistra, non l’ho fatto in Italia e non lo farei in Europa e questa rimane la mia posizione”. Meloni ha però aggiunto che questo no significa poi sostenere la nascita della Commissione europea in cui l’Italia dovrà comunque nominare un Commissario.