Meloni carica: “Governa chi vince alle urne e noi siamo pronti”

Giorgia Meloni è carica e sente profumo di traguardo storico perciò precisa subito a tutti: “Governa chi vince alle urne e noi siamo pronti”

In una intervista rilasciata a La Stampa Giorgia Meloni è carica: “Governa chi vince alle urne e noi siamo pronti”. Forte dei sondaggi che la danno in pole la leader di Fratelli d’Italia si attiene ad una regola che la favorisce e spiega che da tempo si lavora al programma.

Il dato è evidente: il centrodestra può obiettivamente vincere le elezioni e tutti i partiti della coalizione hanno un programma specifico ma quello comune deve avere caratteristiche precise.

Meloni: “Governa chi vince alle urne”

Quali? “Da tempo lavoriamo alla costruzione di un programma e a differenza della sinistra, non ci dobbiamo inventare un’identità. Le nostre proposte si conoscono, si tratta di ribadirle”. E ancora: “Il centrodestra può vincere le elezioni, ma governerà in una fase complessa, perciò nel programma comune dovremmo concentrarci sulle cose che si possono fare”.

“Niente tatticismi, l’avversario è il PD”

Per Giorgia Meloni è “meglio mettere una cosa in meno, che una in più che non si può realizzare“. E sulla scelta del premier in caso di vittoria? “Chi vince governa, questa regola ha sempre funzionato e non abbiamo nemmeno il tempo di cambiarla”. Poi l’appello in chiosa forte di recenti ed amari ricordi quirinalizi: “Si mettano da parte i tatticismi, bisogna”compattarsi per battere l’avversario.

L’avversario è il Pd”.