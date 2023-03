Meloni: certi titoli non mandano un bel messaggio all'estero

Roma, 9 mar. (askanews) – “Certi titoli non mandano un bel messaggio all’estero” e questo è “molto grave per la credibilità della nazione che rappresento”. Così Giorgia Meloni da Cutro in conferenza stampa parlando con i giornalisti.

“Al netto del fatto che la materia è stata spiegata dieci volte ma ci torno volentieri. Io credo che ci sia una strumentalità nel tentativo di dimostrare che l’Italia non ha fatto quello che doveva fare, e mi corre l’obbligo di segnalare che non è un bel vedere, mi riferisco a certi titoli. Il ministro Salvini vi ha appena detto che ci stiamo occupando di salvare venti imbarcazioni che è quello che facciamo tutti i giorni”.

“Qualcuno pensa davvero che il governo e le istituzioni italiane non abbiano fatto qualcosa che avrebbero potuto fare? Se non lo pensate qualcuno deve correggere i suoi titoli perché non è unbel messaggio” ha aggiunto la premier. “Voi parlate del caso in cui non siamo riusciti ma nessuno parla degli altri. Se qualcuno lascia intendere che le istituzioni si siano girate dall’altra parte, questo per me è molto grave e non per la credibilità mia o del governo ma per la credibilità della nazione che io rappresento” ha aggiunto Meloni.