Meloni: col 5 per cento dei parlamentari imponiamo nostra agenda

Milano, 13 nov. (askanews) – Incontro con un’assemblea di amministratori di Fratelli d’Italia per Giorgia Meloni a Milano, fra entusiasmo e inno nazionale. In quaranta minuti di discorso, Meloni tocca tutti i temi dell’agenda politica e guarda al futuro.

“Vorrei ringraziare anche i nostri parlamentari della Lombardia come tutti. Abbiamo una maggioranza composta dal 95 per cento dei parlamentari e un’opposizione composta dal 5 per cento dei parlamentari: ciononostante voi troverete che c’è un’opposizione che non solo riesce ad essere presente e preparata su qualsiasi provvedimento ma che con il 5 per cento di presenza riesce a imporre la sua agenda al rimanente 95 per cento del Parlamento, la nostra” ha detto Giorgia Meloni.

“Noi oggi con la nostra comunque minima presenza parlamentare – ha detto la leader di FdI – riusciamo agli occhi degli italiani a portare avanti esattamente il ruolo che gli italiani ci stanno tributando nei consensi. Figuratevi che cosa faremo quando la presenza dei nostri parlamentari arriverà al 25 per cento o di più”.