Meloni: con Asia centrale collaborazione strategica, Ue segue Italia

Astana, 30 mag. (askanews) – Tra Italia e Asia centrale c’è una “collaborazione strategica su molti temi” ed è “un momento storico nei nostri rapporti”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all’Astana international forum.

“E’ un momento decisivo – ha aggiunto – per intensificare le relazioni, per renderle più durature e strategiche. L’Italia è stata la prima nazione in Ue a decidere di investire nelle relazioni con l’Asia centrale e i suoi Paesi.

Il nostro esempio ha guidato il cammino per il primo summit Ue-Asia centrale che ha elevato a partenariato strategico le relazioni, siamo orgogliosi di questa scelta. Creare ponti esplorando strade che altri non hanno avuto coraggio di esplorare è nel Dna degli italiani, è l’eredità di Marco Polo”.