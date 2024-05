Meloni: con Patto Governo-Sicilia arrivano 6,8 mld, per Ponte 1,3 mld

Palermo, 27 mag. (askanews) – “É il 18esimo accordo di coesione che noi firmiamo. Stiamo stipulando questi accordi con tutte le Regioni. Questo con la Sicilia l’accordo finanziariamente più significativo che abbiamo sottoscritto. Sono risorse ingenti: è un accordo strategico straordinario con cui assegniamo 6,8 miliardi, che comprendono anche 1,3 mld destinati per legge al Ponte sullo Stretto. Se aggiungiamo ulteriori finanziamenti messi da Comuni, Regione e altri fondi dello Stato che insistono su progetti inseriti all’interno di questo accordo ci sono altri 2,9 miliardi di euro per una mole complessiva di quasi 10 miliardi di euro”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo a Palermo alla cerimonia di firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Siciliana.