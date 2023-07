Meloni: "Con Polonia stessa posizione, sostegno a Ucraina a 360 gradi"

Varsavia, 5 lug. (askanews) – “Con la Polonia sull’Ucraina abbiamo posizioni identiche: siamo al fianco dell’Ucraina, per la difesa e la libertà di un popolo che sta stupendo il mondo contro una aggressione che non possiamo accettare e che faremo tutto il possibile per impedire. Saremo al fianco dell’Ucraina fino a quando sarà necessario, sostenendola a 360 gradi”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel punto stampa insieme al primo ministro polacco Mateusz Morawiecki.

Il vertice Nato di Vilnius deve assicurare “reali garanzie di sicurezza per l’Ucraina”, cosa che è anche “fondamentale per una pace giusta e duratura”