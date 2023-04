Meloni: con Sunak piena convergenza e accordo su percorsi comuni

Londra, 28 apr. (askanews) – Si apre una nuova fase di cooperazione bilaterale tra Italia e Regno Unito, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando all’Ambasciata italiana durante il secondo giorno della sua visita a Londra.

“Le nostre nazioni sono tradizionalmente legate da un’ampia convergenza di interessi e valori, da forti partenariati economici e industriali e da stretti rapporti culturali e con la società civile, favoriti anche dall’esistenza di una numerosa comunità residente. Ne abbiamo parlato anche nell’incontro che ho avuto ieri pomeriggio con il primo ministro Sunak – ha ricodato Meloni – abbiamo parlato di una nuova fase di cooperazione bilaterale firmando un Memorandum of Understanding che guiderà le nostre relazioni per i prossimi anni. C’è pieno accordo sugli obiettivi comuni e sul percorso che Italia e Regno Unito possono intraprendere insieme per rafforzare ulteriormente un legame già solido”.

Accompagnata anche dal ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, Meloni ha insistito sull’importanza dell’agroalimentare italiano.

“L’agroalimentare italiano è di alta qualità, il mio governo lo sta fortemente tutelando e promuovendo attraverso i mercati internazionali. Produzioni di qualità e valori che si identificano nelle tradizioni, nei metodi e nei territori della nostra nazione. Tutti elementi che fanno dei prodotti agroalimentari ‘Made in Italy’ un asset strategico della nostra economia e un elemento chiave del nostro saper fare a livello internazionale”.

Infine, Meloni ha parlato dell’imminente incoronazione di Carlo III, il 6 maggio: “Sappiamo quanto apprezzi il paesaggio italiano: un paesaggio fatto anche da generazioni di contadini. Un patrimonio di cui andiamo fieri. Economia, cultura, bellezza, gusto, salute: cinque parole che fanno una sola nazione: l’Italia. Sono sicura che sapremo lavorare insieme con successo” ha concluso la premier.