Meloni condanna attacco di Israele a basi Unifil: inaccettabili

Paphos (Cipro), 11 ott. (askanews) – “Stiamo seguendo con grande attenzione la situazione del contingente in Libano, i militari italiani prestano un’opera fondamentale, preziosa per la stabilizzazione dell’area. Il quartier generale Unifil e due basi sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco sparati dall’esercito israeliano, non posso non condannare questi episodi, non è accettabile, viola la risoluzione Onu 1701. Il governo italiano ha protestato con decisione, con Sanchez e Macron abbiamo deciso di stilare dichiarazione comune”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni al termine del vertice Med9 a Cipro.