Meloni: "Condanno attacco, ma Flotilla crea problemi a governo"

New York, 24 set. (askanews) – “La mia condanna è totale per quello che è accaduto stanotte” alla Flotilla e “stiamo facendo la nostra indagine per avere certezze sulle responsabilità”, il governo ha mandato una fregata ma “non è previsto l’uso della forza militare”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a New York.

Meloni ha poi però aggiunto “non si può rischiare l’incolumità delle persone con iniziative che sembrano fatte non per consegnare aiuti ma per creare problemi al governo. Faccio appello alla responsabilità di tutti”.