Meloni: contro rave nuovo reato “invasione per raduni pericolosi”

Roma, 31 ott. (askanews) – “Sulla base di quello che è accaduto negli ultimi giorni, con l’ennesimo rave party illegale organizzato sul nostro territorio, che vede persone in molti casi arrivare da mezza Europa e organizzare questi eventi nella totale illegalità, il ministro Piantedosi, oltre a essere intervenuto immediatamente per dare un segnale di uno Stato che non vuole dimostrarsi inerme di fronte alla reiterata violazione delle leggi, ci propone una norma che interviene su questa materia con

la previsione di un nuovo reato di ‘invasione pericolosa per

l’incolumità pubblica o la salute pubblica’”.