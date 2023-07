Meloni da Biden: con Usa rapporti indissolubili. Tra i temi Cina e Kiev

Washington, 28 lug. (askanews) – I rapporti tra Italia e Stati Uniti sono sempre più “forti”. É quanto è stato ribadito da Giorgia Meloni a Washington, nella sua prima visita da presidente del Consiglio, e da Joe Biden che l’ha ricevuta alla Casa Bianca nello studio ovale.

Un colloquio di circa un’ora e mezzo con molti dossier sul tavolo, a partire dal rapporto con la Cina. L’Italia è l’unico Paese europeo ad aver firmato il Memorandum sulla Via della Seta, in scadenza a fine anno. Gli Stati Uniti premono perché non sia rinnovato, ma ancora non c’è stato l’annuncio ufficiale. Da parte di Biden, ha assicurato la premier in una conferenza stampa all’ambasciata italiana, non ci sono richieste in tal senso: “Abbiamo parlato di via della Seta, più in generale di Cina, ma se voi immaginate che l’approccio degli Usa sia chiedere o pretendere qualcosa dall’Italia non è questo l’approccio, si fidano dell’Italia, della nostra posizione e postura, il ragionamento che si fa è più ampio sui rapporti tra i paesi dell’Occidente e del G7 e la Cina”.

Meloni ha annunciato che andrà in Cina; “sarà una delle prossime missioni”, ha detto, con l’obiettivo di avere un “dialogo costruttivo”. Piena sintonia sull’Ucraina. Nella dichiarazione congiunta, entrambi i leader hanno ribadito che “continueranno a fornire assistenza politica, militare, finanziaria e umanitaria a Kiev per tutto il tempo necessario”. “Ho visto Biden molto determinato, come lo sono io, che non significa non cercare soluzioni negoziali. Ma io credo, come ho detto dall’inizio del conflitto, che l’unico modo di garantire la possibilità di una qualsiasi uscita diplomatica sia sostenere l’Ucraina”.

Altro tema centrale sul tavolo, i rapporti economici, sia a livello globale che bilaterale. Biden ha parlato del rafforzamento dei legami economici tra Italia e Stati Uniti. “L’anno scorso hanno generato più di 100 miliardi di dollari di scambi commerciali. A mio avviso, non c’è motivo per cui questo non debba aumentare. Stiamo anche estendendo la nostra partnership a nuovi settori, tra cui la cooperazione spaziale, e rafforzando il nostro sostegno ai Paesi in via di sviluppo”. Inoltre Meloni ha esposto la sua strategia per il Mediterraneo e l’Africa, “con un nuovo approccio tra pari” e nel documento conclusivo le due nazioni hanno condiviso “l’intento comune di rafforzare le relazioni con l’Africa”. Il tema sarà anche tra quelli al centro del G7 2024 a guida italiana.