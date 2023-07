Meloni: da madre comprendo La Russa, ma non sarei intervenuta

Roma, 12 lug. (askanews) -“Comprendo molto bene da madre la sofferenza del presidente del Senato anche se non sarei intervenuta nel merito della vicenda. Io tendo a solidarizzare per natura con una ragazza che ritiene di denunciare e non mi pongo il problema dei tempi”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo in conferenza stampa a Vilnius a d una domanda sulla accusa di stupro nei confronti del figlio di Ignazio La Russa.

“Ma anche qui bisogna andare nel merito di cosa accaduto, mi auguro che la politica possa starne fuori. Quello che posso fare io è ricordare che come governo abbiamo approvato un ddl che è passo avanti per la tutela delle vittime. Spero di aver chiarito mio punto di vista su materia per evitare di mandare avanti presunti scontri che dal mio punto di vista non esistono”, ha aggiunto.