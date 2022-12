Meloni: da Ue proposta insoddisfacente e inattuabile su energia

Roma, 13 dic. (askanews) - "Proprio oggi 13 dicembre si riunisce nuovamente il Consiglio dei ministri dell'energia dell'Ue, dove da mesi l'Italia è in prima fila per un tetto dinamico dei prezzi. Su questo la proposta della Commissione è insoddisfacente perchè inattuabile alle condizione date"....

Roma, 13 dic. (askanews) – “Proprio oggi 13 dicembre si riunisce nuovamente il Consiglio dei ministri dell’energia dell’Ue, dove da mesi l’Italia è in prima fila per un tetto dinamico dei prezzi. Su questo la proposta della Commissione è insoddisfacente perchè inattuabile alle condizione date”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre.

“Riteniamo che l’Ue debba continuare a essere unita nel sostegno

all’Ucraina contro l’aggressione russa, come sempre.

Come sempre anche su questo non abbiamo cambiato idea, perché le nostre convinzioni non mutano se siamo al governo o all’opposizione”, ha sottolineato Meloni.

“Il governo ribadisce il suo pieno appoggio a Kiev in tutte le dimensioni interconnesse” anche perché “il conflitto non coinvolge unicamente il futuro libero e pacifico del popolo e e delle istituzioni ucraine, ma quello dell’intera Europa”, ha ribadito la presidente del Consiglio.