Meloni: dal vertice di Vilnius ribadita l'unità della Nato

Vilnius, 12 lug. (askanews) – “Anche questo vertice è riuscito a ribadire una delle certezze che abbiamo avuto in questo tempo, l’unità della Nato, la determinazione degli alleati a difendere i propri valori e le regole del diritto internazionali, senza di cui nessuno sarebbe al sicuro”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa al termine del vertice Nato di Vilnius.

“Abbiamo rivendicato il ruolo nell’Alleanza, l’attenzione che in questo momento va data particolarmente al fianco orientale ma abbiamo chiesto maggiore attenzione al fianco Sud”, ha aggiunto Meloni. “Viviamo in un mondo dove tutto è interconnesso, ogni cosa che accade si ripercuote anche in altri quadranti: pensiamo all’Africa, dove si vedono ogni giorno le conseguenze del conflitto ucraino che creano instablità in cui si inseriscono spoiler esterni e l’avanzata del fondamentalismo che si ripercuote anche da noi”.