Meloni: "Dare valore al lavoro è la sfida di questa fase storica'

Bologna, 29 giu. (Adnkronos/Labitalia) – "Dare valore al lavoro è la sfida di questa fase storica. Siamo solo all’inizio, abbiamo soltanto avviato un percorso che intendiamo portare a termine nell’arco della legislatura. Molto c’è da fare, molte sono le tematiche da affrontare. A partire da quelle che, non a caso, dimostrando la solita capacità di individuare le priorità sulle quali è necessario intervenire, avete scelto di utilizzare nel titolo del Festival di quest’anno: competenza e innovazione". Così il premier Giorgia Meloni, in una lettera inviata al Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, in occasione del Festival del lavoro che si è aperto oggi a Bologna.

"E' per me un piacere portare il mio saluto e il mio contributo alla quattordicesima edizione del Festival del Lavoro, appuntamento diventato negli anni un luogo privilegiato di confronto sulle risposte strategiche ai problemi della Nazione e alle sfide del nostro tempo. Per questo ringrazio il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, il suo presidente Rosario De Luca, tutti coloro che ogni anno danno vita a questa importante manifestazione, che dà voce ai protagonisti del mondo del lavoro e li mette in dialogo con le Istituzioni, le parti sociali, le categorie produttive, l’impresa".

"Le competenze dei professionisti assumono ancora maggiore valore: sono una risorsa per i cittadini e per le istituzioni da cui non possiamo prescindere. L’Italia è la Nazione con il più alto numero di professionisti in Europa. E quello italiano – sottolinea – è un modello sociale, economico e culturale da sostenere e valorizzare. Nella convinzione che il ruolo dei professionisti, che la collaborazione, il dialogo e il confronto tra la politica e le categorie siano determinanti per raggiungere gli obiettivi che la politica stessa si pone. Quali, ad esempio, la semplificazione delle procedure che pesano sul mondo del lavoro, i doverosi interventi per aumentare la sicurezza sul lavoro, le misure per favorire la conciliazione vita-lavoro, l'occupazione femminile e la promozione del welfare aziendale".

"Abbiamo davanti – avverte – sfide impegnative e intendiamo affrontarle con coraggio, con forza, con determinazione. E con il contributo di tutti. Nel tempo che viviamo l’unico modo per non farsi travolgere dagli eventi è formarsi e restare competitivi, guardare alla realtà e immaginare una strategia di sviluppo a medio e lungo termine. E' necessario farsi trovare pronti, e la rapidità nelle risposte è decisiva".