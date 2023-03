Meloni: dl sicurezza Lega? Compresi nel provvedimento in Cdm

Cutro, 9 mar. (askanews) – “Per ciò che riguarda i decreti sicurezza diverse norme della proposta della Lega sono comprese in questo provvedimento”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo a una domanda, in conferenza stampa dopo il Cdm a Cutro, in Calabria, sulla ripresentazione dei contenuti dei dl Salvini in commissione Affari costituzionali alla Camera.

“E’ stata una proposta del ministero della Difesa poi ritirata dallo stesso ministro Crosetto” anche perchè “anche con Mare nostrum si tornò indietro rispetto all’utilizzo della Marina Militare. Il ministro Crosetto mi ha scritto e mi ha chiesto di espungere questa proposta”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo, in conferenza stampa dopo il Cdm a Cutro, in Calabria, a una domanda sulla possibilità di un utilizzo della Marina Militare in tema di vigilanza sull’approdo di migranti in Italia.