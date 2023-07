Meloni: domani Zaki in Italia, gli auguro serenità e successo

Roma, 19 lug. (askanews) – “Voglio ringraziare il presidente al-Sisi per questo gesto molto importante. Fin dal nostro primo incontro dello scorso novembre ho sempre posto la questione e riscontrato da parte sua attenzione e disponibilità”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un messaggio video in cui commenta la grazia concessa a Patrik Zaki. “Domani Patrick Zaki tornerà in Italia e gli auguro dal profondo del mio cuore una vita di serenità e di successo””, ha dichiarato la premier.