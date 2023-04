Meloni e Sunak a Downing Street, "insieme su tante sfide"

Roma, 27 apr. (askanews) – Scambi di complimenti fra Giorgia Meloni e Rishi Sunak durante la visita della premier a Downing Street. Prima del colloquio, i due si sono rivolti saluti e piacevolezze davanti ai giornalisti, in inglese.

“Giorgia, è meraviglioso darti il benvenuto a Londra per discutere l’amicizia fra i nostri paesi, cresciuto fra i G7 e la Nato, ma anche gli stretti rapporti fra le popolazioni e le economie, e su questo voglio ringraziarti per maniera in cui stai guidando l’economia dando stabilità in questi tempi incerti” ha detto Sunak. “Credo che i valori fra i nostri due paesi siano molto simili e per questo possiamo lavorare così bene su tante sfide, su come affrontare l’invasione in Ucraina, e ti ringrazio per la tua leadership, ma anche affrontando l’immigrazione illegale, problema che abbiamo in comune. Quindi c’è molto da discutere e chiudo solo dicendoti “Grazie Giorgia, benvenuta a Londra”.

“Grazie Rashi sono molto contenta di essere qui oggi, credo che possiamo fare un grande lavoro insieme” ha replicato Meloni, ” Le nostre nazioni come hai detto hanno una partnership forte ma credo che ci sia molto altro che possiamo fare, su molti temi su cui siamo dalla stessa parte. Sono molto cotenta di essere qui. E voglio anche ringraziare Rishi Sunak perché è un leader forte ma molto empatico ed è facile lavorare con lui

Quindi è un nuovo inizio, ne sono molto felice”.