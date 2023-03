Meloni: "Emirati importanti per nostro piano Mattei per l'Africa"

Meloni: "Emirati importanti per nostro piano Mattei per l'Africa"

Meloni: "Emirati importanti per nostro piano Mattei per l'Africa"

Abu Dhabi, 4 mar. (askanews) – Gli Emirati Arabi Uniti possono giocare “un ruolo molto importante nel nostro piano Mattei per l’Africa, quindi su tutte le questioni che riguardano la transizione e la sicurezza energetica e mi pare che su queste materie ci sia disponibilità da parte dello sceicco di dare una mano” e mi pare quindi “che ci sia piena volontà da entrambe le parti di recuperare un rapporto non solo buono ma ottimo di amicizia. E credo che questo sia molto prezioso per i nostri interessi nazionali”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa al termine della visita in India e Emirati Arabi.