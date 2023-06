Meloni: entro la fine dell'anno Piano d'Azione Italia-Germania

Roma, 8 giu. (askanews) – “Vogliamo rafforzare e intensificare il nostro dialogo bilaterale, anche grazie al Piano d’Azione tra Italia e Germania

su cui abbiamo sostanzialmente raggiunto un’intesa e che vorremmo adottare nel prossimo vertice intergovernativo che si terrà in Germania entro fine anno”.

“Il Piano d’azione è un piano che intende rendere ancora più regolare e intenso il nostro dialogo bilaterale e ci permetterà di lavorare con un approccio pragmatico su molti temi come l’innovazione, la ricerca, lo sviluppo, il mercato del lavoro, la coesione sociale, la protezione del clima sia in ottica bilaterale che di coordinamento delle nostre posizioni in ambito Ue e internazionale”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa insieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz.